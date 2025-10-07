BLOG UŽIVO Vlast i opozicija oči u oči posle dužeg vremena: Marijan Rističević traži da se zabrani emitovanje Nove i N1 u Srbiji

Narodna skupština počinje jesenje zasedanje sednicom na kojoj je predviđeno 47 tačaka.

Demokratska stranka, pokret Ekološki ustanak i Nova Demokratska stranka Srbije, juče su saopštili, da ostaju pri tome da će bojkotovati sednicu, dok su neki članovi opozicije za Novu potvrdili da će prisustvovati. Pre svega, zbog nekoliko predloga zakona, koji će se naći na dnevnom redu, a za koje tvrde da su, u najmanju ruku, problematični. Poslanik Željko Veselinović, jedan od onih koji su napustili poslanički klub SSP, kaže da će se truditi da govori istinu