BLOG UŽIVO Vlast i opozicija oči u oči posle dužeg vremena: Marijan Rističević traži da se zabrani emitovanje Nove i N1 u Srbiji

Nova pre 21 minuta  |  Autor: Jelena Bulajić
BLOG UŽIVO Vlast i opozicija oči u oči posle dužeg vremena: Marijan Rističević traži da se zabrani emitovanje Nove i N1 u…

Narodna skupština počinje jesenje zasedanje sednicom na kojoj je predviđeno 47 tačaka.

Demokratska stranka, pokret Ekološki ustanak i Nova Demokratska stranka Srbije, juče su saopštili, da ostaju pri tome da će bojkotovati sednicu, dok su neki članovi opozicije za Novu potvrdili da će prisustvovati. Pre svega, zbog nekoliko predloga zakona, koji će se naći na dnevnom redu, a za koje tvrde da su, u najmanju ruku, problematični. Poslanik Željko Veselinović, jedan od onih koji su napustili poslanički klub SSP, kaže da će se truditi da govori istinu
N1 Info pre 21 minuta
Blic pre 22 minuta
Euronews pre 57 minuta
Blic pre 36 minuta
Serbian News Media pre 11 minuta
Serbian News Media pre 51 minuta
Euronews pre 31 minuta
Mašina pre 21 minuta
N1 Info pre 46 minuta
N1 Info pre 56 minuta
N1 Info pre 21 minuta
RTV pre 22 minuta