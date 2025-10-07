Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Prva runda indirektnih pregovora Izraela i Hamasa u Egiptu završena je u "pozitivnoj atmosferi", javila je jutros egipatska državna televizija.

Pregovori Hamasa i posrednika u Šarm el-Šeiku trebalo bi da budu nastavljeni kasnije tokom dana. „Egipatski i katarski posrednici rade sa obe strane na uspostavljanju mehanizma za oslobađanje svih talaca u zamenu za zatvorenike“, navela je ranije TV Al-Kahera njuz u Kairu. Pregovori se zasnivaju na planu američkog predsednika Donalda Trampa od 20 tačaka za okončanje borbi i oslobađanje izraelskih talaca koji se nalaze u Pojasu Gaze u zamenu za Palestince koji se
