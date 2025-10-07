Narednih dana toplije u Novom Sadu, od četvrtka 20 stepeni

Radio 021
Narednih dana toplije u Novom Sadu, od četvrtka 20 stepeni

Narednih dana u Novom Sadu će jutra i dalje biti hladna, ali će tokom dana biti toplije.

U sredu će biti umereno oblačno, a temperatura će se kretati od 6 do 18 stepeni. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i jak severni i severozapadni vetar. U četvrtak malo oblačnije, ali i dalje suvo. Temperatura će biti od 10 do 20 stepeni. U petak ponovo više sunca, uz temperaturu od 9 do 20 stepeni. Subota i nedelja biće istovetni kada je u pitanju vreme - biće promenljivo oblačno, a temperatura će oba dana biti 8 do 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu,
