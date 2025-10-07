Svetska banka objavila procenu za Srbiju: Privredni rast u ovoj godini biće 2,8 odsto

Privreda Srbije će, prema očekivanjima, ostvariti rast od 2,8 odsto u 2025. godini, procena je Svetske banke koja je danas objavljena.

"Nakon dobrih rezultata u 2024, privreda je izgubila zamajac zbog nižeg nivoa privatnih ulaganja i neto priliva stranih direktnih investicija u uslovima globalne neizvesnosti", navodi se u saopštenju Svetske banke. Rast se usporio na procenjenih dva odsto u prvoj polovini 2025. zbog, kako je ocenjeno, naglog pada građevinske aktivnosti i slabijeg rezultata poljoprivrede, na koji su uticali negativni klimatski šokovi. U prvoj polovini 2025, učešće fiskalnog deficita