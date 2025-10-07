U Novom Sadu danas suvo i malo toplije

U Novom Sadu će danas biti promenljivo oblačno i suvo.

Temperatura će biti od 7 do 17 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.