Bergs čeka pobednika duela Đoković- Munara

Belgijanac prvi četvrtfinalista mastersa u Šangaju

Belgijski teniser Zizu Bergs plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je savladao kanadskog igrača Gabrijela Dijaloa 3:6, 7:5, 7:6 (8). Meč između Dijaloa i Bergsa, 35. i 44. igrača sveta, trajao je dva sata i 48 minuta. Brejk u drugom gemu bio je dovoljan Dijalou za osvajanje prvog seta. U drugom delu igre prvi do brejka dolazi Bergs, u drugom gemu, da bi već u narednom gemu uzvratio Dijalo. Ključni brejk Belgijanac je napravio u 12. gemu, kada