Jović blizu tripl-dabla u porazu Majamija (video)

Srpski reprezentativac odigrao zapažen meč u predsezonskom duelu protiv Milvokija

Majami je počeo predsezonsku seriju porazom. Milvoki je slavio 103:93, ali je utakmica ipak donela dobre vesti za navijače sa ove strane okeana. Nikola Jović je pružio dobro izdanje i malo je nedostajalo da upiše tripl-dabl. Na terenu je proveo nešto više od 23 minuta i za to vreme zabeležio devet poena (šut 3/7 iz igre), osam skokova i sedam asistencija, pokazavši da je spreman za veću ulogu u narednoj sezoni. Nikola Jovic tonight vs the Bucks: 9 PTS 8 REB 7 AST 2