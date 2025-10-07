I treći Nikola pokidao, još jedan produkt Miška Ražnatovića zaigrao u NBA i za 8 minuta uradio veliki posao

I treći Nikola pokidao, još jedan produkt Miška Ražnatovića zaigrao u NBA i za 8 minuta uradio veliki posao

I treći Nikola koji je prethodne noći bio na terenu u okviru NBA predsezone je odigrao odličan meč! Momak sa najmanje iskustva, takođe Megino dete, Nikola Đurišić, dobio je nedavno makar godinu dana garantovanog ugovora sa Atlanta Hoksima i ako ovako nastavi gledaćemo ga konačno i u najjačoj ligi sveta na terenu.

Hjuston Roketsi su porazili Hokse 122:113, a Nikola Đurišić je za manje od osam minuta ubacio osam poena (2/2 FG, 3/3 FT) uz jednu asistenciju. Vrlo dobro shodno prilici koju je dobio i minutaži. Bila je ovo prva provera za Atlantu i nadamo se da je odigranom utakmicom Đurišić uspeo da kupi poverenje Kvina Snajdera pred naredne izazove. Nije bilo mnogo efikasnijih igrača u timu, Aleksander-Voker je bio najbolji sa 13 poena. Na drugoj strani je "Bejbi Jokić" Alperen
