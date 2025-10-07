Od srede popodne kreće ovo: Oglasio se RHMZ i objavio detaljnu prognozu za naredna 3 dana

Danas će na severu tokom dana biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno ponegde sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše.

U ostalim krajevima Srbije biće oblačno, pre podne sa slabom kišom na jugozapadu i jugu, posle podne mestimično i u ostalim predelima, najavio je RHMZ. - Na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije padaće slab sneg.Vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje - piše na sajtu. A narednih dana kreće preokret. - U sredu na severu pre podne pretežno sunčano,