Snaja Novaka Đokovića sarađivala sa Halidom Bešlićem: Sada otkrila nepoznate detalje njihovog poznanstva

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Snaja Novaka Đokovića sarađivala sa Halidom Bešlićem: Sada otkrila nepoznate detalje njihovog poznanstva

Snajka našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića, Saška Đoković, oprostila se od legendarnog pevača Halida Bešlića, koji je preminuo danas, 7. oktobra, u 71. godini.

Halida su obožavale kolege, iza sebe je ostavio vanvremenske hitove. U spotu za pesmu "Trebević", koju je Halid Bešlić izdao 2020. godine, glumila je Saška Đoković (tada Veselinov). Na svom Instagramu ona se danas prisetila njihove saradnje i podelila kadrove iz spota uz poruku: - Bila mi je velika čast upoznati Vas i raditi projekat za Vaš muzički spot. Moje iskreno saučešće porodici - napisala je Saška Đoković. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Voleo bih kad odem da me pamte kao dobrog čoveka": Izjava Halida Bešlića rasplakala region, ovako je govorio: "Zašto ja da…

"Voleo bih kad odem da me pamte kao dobrog čoveka": Izjava Halida Bešlića rasplakala region, ovako je govorio: "Zašto ja da vozim besan auto, a neko nema za hleb"

Blic pre 7 minuta
Ovaj hit Halida Bešlića je odbilo čak 15 pevača Pre nego što je stigla u ruke pokojnoj legendi narodne muzike niko nije hteo…

Ovaj hit Halida Bešlića je odbilo čak 15 pevača Pre nego što je stigla u ruke pokojnoj legendi narodne muzike niko nije hteo da je snimi, a sad je vanvremenska

Kurir pre 17 minuta
Bogatstvo halida bešlića procenjeno na 13 miliona evra: Evo šta je sve stekao za života, a jedva se izvukao iz kredita i dugova…

Bogatstvo halida bešlića procenjeno na 13 miliona evra: Evo šta je sve stekao za života, a jedva se izvukao iz kredita i dugova

Kurir pre 17 minuta
Ovo je najtužniji snimak Halida Bešlića: "Kao da je i dalje tu, ali nebeska kafana je bogatija za još jednu legendu..."

Ovo je najtužniji snimak Halida Bešlića: "Kao da je i dalje tu, ali nebeska kafana je bogatija za još jednu legendu..."

Alo pre 12 minuta
To je bio poslednji put da smo zajedno pevali: Ana Bekuta slomljena od tuge zbog smrti Halida Bešlića

To je bio poslednji put da smo zajedno pevali: Ana Bekuta slomljena od tuge zbog smrti Halida Bešlića

Večernje novosti pre 11 minuta
"Nedostaje sve od 1985.: Godine" Zdravko Čolić slomljen zbog smrti Halida Bešlića: "Voli te tvoj Čoki, tvoje pesme lek za dušu"…

"Nedostaje sve od 1985.: Godine" Zdravko Čolić slomljen zbog smrti Halida Bešlića: "Voli te tvoj Čoki, tvoje pesme lek za dušu"

Blic pre 1 sat
Podario mu unuke, blizance: Sin Halida Bešlića je oca učinio najsrećnijim: Ovo niste znali o nasledniku pevača

Podario mu unuke, blizance: Sin Halida Bešlića je oca učinio najsrećnijim: Ovo niste znali o nasledniku pevača

Blic pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićHalid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

Veruje se već vekovima: Ako vas svrbi levi dlan – dolazi novac, a evo šta znači ostalo!

Veruje se već vekovima: Ako vas svrbi levi dlan – dolazi novac, a evo šta znači ostalo!

Kurir pre 2 minuta
"Voleo bih kad odem da me pamte kao dobrog čoveka": Izjava Halida Bešlića rasplakala region, ovako je govorio: "Zašto ja da…

"Voleo bih kad odem da me pamte kao dobrog čoveka": Izjava Halida Bešlića rasplakala region, ovako je govorio: "Zašto ja da vozim besan auto, a neko nema za hleb"

Blic pre 7 minuta
Bolje od botoksa! Ove 3 stvari će vas momentalno podmladiti

Bolje od botoksa! Ove 3 stvari će vas momentalno podmladiti

Vesti online pre 12 minuta
"Bio je i ostao legenda": Rada Manojlović slomljena zbog smrti Halida Bešlića: Saznala za tužnu vest, pa se ovako oprostila od…

"Bio je i ostao legenda": Rada Manojlović slomljena zbog smrti Halida Bešlića: Saznala za tužnu vest, pa se ovako oprostila od kolege

Blic pre 17 minuta
Nina Rajak na sajmu White Milano: srpski dizajn na mapi novog luksuza

Nina Rajak na sajmu White Milano: srpski dizajn na mapi novog luksuza

Buro pre 32 minuta