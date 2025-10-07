Snaja Novaka Đokovića sarađivala sa Halidom Bešlićem: Sada otkrila nepoznate detalje njihovog poznanstva

Snajka našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića, Saška Đoković, oprostila se od legendarnog pevača Halida Bešlića, koji je preminuo danas, 7. oktobra, u 71. godini.

Halida su obožavale kolege, iza sebe je ostavio vanvremenske hitove. U spotu za pesmu "Trebević", koju je Halid Bešlić izdao 2020. godine, glumila je Saška Đoković (tada Veselinov). Na svom Instagramu ona se danas prisetila njihove saradnje i podelila kadrove iz spota uz poruku: - Bila mi je velika čast upoznati Vas i raditi projekat za Vaš muzički spot. Moje iskreno saučešće porodici - napisala je Saška Đoković. (Telegraf.rs)