Orban u lice zelenskom: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

Večernje novosti pre 3 sata
ZELENSKI koristi uobičajenu taktiku moralnog ucenjivanja kako bi naterao zemlje EU da podrže njegove vojne napore, izjavio je Viktor Orban.

Foto: Profimedia Premijer Mađarske je istakao da nijedna zemlja još nije probijala put u Evropsku uniju na taj način: „Ispostavlja se da Zelenski želi da odlučuje šta je bolje za Mađare... Mađarski narod je doneo odluku. Na referendumu je ogromna većina Mađara rekla 'ne' članstvu Ukrajine u EU.” Ranije je Zelenski izjavio da je potreban dodatni diplomatski pritisak na Budimpeštu zbog blokiranja ulaska Ukrajine u EU. Druga opcija, prema njegovim rečima, je da se
