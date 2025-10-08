Prvo putovanje novog pape u inostranstvo: Evo koje dve zemlje će posetiti poglavar Rimokatoličke crkve Lav xiv

Kurir pre 26 minuta  |  Beta
Prvo putovanje novog pape u inostranstvo: Evo koje dve zemlje će posetiti poglavar Rimokatoličke crkve Lav xiv

Papa (70) će od 27. do 30. novembra biti u Nikeji (Iznik) na severozapadu Turske povodom 1700. godišnjice Prvog Nikejskog sabora, a u poseti Libanu od 30. novembra do 2. decembra.

Kako prenosi agencija AP, ovo simbolički bogato putovanje važan je gest za hrišćane i muslimane. Prvi Nikejski sabor je 325. godine sazvao Car Konstantin Veliki koji je obustavio progon hrišćana u Rimskom carstvu i osnovao drugi veliki grad te imperije - Konstaninopolj (Carigrad, danas Istanbul). Sabor je sazvao da bi razrešio nesuglasice u hrišćanskoj crkvi, posebno oko prirode Hrista u odnosu na Boga Oca. Na tom prvom ekumenskom saboru usvojen je "Nikejski simbol
Radar pre 3 sata
Kurir pre 3 sata
Danas pre 7 sati
Danas pre 6 sati
Euronews pre 1 dan
Serbian News Media pre 8 sati
B92 pre 10 sati

LibanKonstantin VelikiTurskaIstanbulputovanjeLav XIV

Kurir pre 26 minuta
Blic pre 6 minuta
Kurir pre 26 minuta
Kurir pre 26 minuta
Blic pre 1 sat