Građani mogu da se voze besplatno novim vozom Beograd-Subotica

Brzi voz „Soko“ zvanično je proleteo novom prugom od Beograda do Subotice za svega 68 minuta, čime je otvorena najsavremenija železnička trasa u zemlji.

Na testiranju koje je sproveo „Dojče ban“, voz je dostigao i 222 kilometra na čas, dok će za redovan putnički saobraćaj brzina biti ograničena na 200 km/h. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će građani moći besplatno da se voze brzom prugom od srede, 8. oktobra, do nedelje, 12. oktobra, nakon čega će povratna karta od Beograda do Subotice koštati oko 2.000 dinara. – Da bi sve bilo po zakonu, potrebno je da prođe pet dana od danas, pa da pruga bude