Pravoslavni vernci danas slave dva velika sveca Obavezno se pomolite za mir i snagu u životu

Alo pre 44 minuta
Pravoslavni vernci danas slave dva velika sveca Obavezno se pomolite za mir i snagu u životu

SPC i njeni vernici 8. novembra obeležavaju dva svetitelja - Prepodobnu Efrosiniju i Svetog Sergija Radonješkog.

Prepodobna Efrosinija Bila je ćerka bogatog i znamenitog čoveka Pafnutija iz Aleksandrije. Roditelji su je vaspitavali u hriščanskom duhu. Nije htela da se udaje već se kao devojka preobukla u muškarca i otišla je kod igumana jednog manastira koji je primi za pomoćnika. Rekla je da se zove Izmaragd. Tu je postom i molitvom prevazišla sve monahe u manastiru. Posle 38 godina njen otac, dobar hrišćanin, Pafnutije je posetio manastir, i iguman ga je uputio kod
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Danas slavimo Prepodobnu Efrosiniju: Veliki praznik, svetiteljka jedno nije opraštala

Danas slavimo Prepodobnu Efrosiniju: Veliki praznik, svetiteljka jedno nije opraštala

Mondo pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Društvo, najnovije vesti »

Građevinarstvo gubi zamah, infrastruktura koči privredni rast Srbije

Građevinarstvo gubi zamah, infrastruktura koči privredni rast Srbije

Bloomberg Adria pre 38 minuta
Višak statističkih, a manjak stvarnih uspeha srpske ekonomije

Višak statističkih, a manjak stvarnih uspeha srpske ekonomije

Danas pre 4 minuta
Danas slavimo Prepodobnu Efrosiniju: Veliki praznik, svetiteljka jedno nije opraštala

Danas slavimo Prepodobnu Efrosiniju: Veliki praznik, svetiteljka jedno nije opraštala

Mondo pre 8 minuta
Putnički vozovi danas u podne počinju da saobraćaju na pruzi Beograd-Subotica Ovo je satnica polazaka i spisak stajališta

Putnički vozovi danas u podne počinju da saobraćaju na pruzi Beograd-Subotica Ovo je satnica polazaka i spisak stajališta

Alo pre 44 minuta
Pravoslavni vernci danas slave dva velika sveca Obavezno se pomolite za mir i snagu u životu

Pravoslavni vernci danas slave dva velika sveca Obavezno se pomolite za mir i snagu u životu

Alo pre 44 minuta