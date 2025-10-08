Pravoslavni vernci danas slave dva velika sveca Obavezno se pomolite za mir i snagu u životu

SPC i njeni vernici 8. novembra obeležavaju dva svetitelja - Prepodobnu Efrosiniju i Svetog Sergija Radonješkog.

Prepodobna Efrosinija Bila je ćerka bogatog i znamenitog čoveka Pafnutija iz Aleksandrije. Roditelji su je vaspitavali u hriščanskom duhu. Nije htela da se udaje već se kao devojka preobukla u muškarca i otišla je kod igumana jednog manastira koji je primi za pomoćnika. Rekla je da se zove Izmaragd. Tu je postom i molitvom prevazišla sve monahe u manastiru. Posle 38 godina njen otac, dobar hrišćanin, Pafnutije je posetio manastir, i iguman ga je uputio kod