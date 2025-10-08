Svi čekaju trampovog čoveka! Pregovori o prekidu rata u toku

Alo pre 1 sat
Svi čekaju trampovog čoveka! Pregovori o prekidu rata u toku

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof pridružiće se pregovorima u narednim satima

Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdel Aati potvrdio je da se u Šarm el Šeiku odvijaju razgovori između delegacija Hamasa i Izraela, uz ključnu ulogu regionalnih partnera i Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem okončanja rata u Gazi. Abdel Aati je rekao da će arapske zemlje podržati mirovne sporazume sa Izraelom ukoliko dođe do okončanja sukoba, prenela je Al Arabija. Prva faza pregovora obuhvata dopremanje humanitarne pomoći, prekid neprijateljstava,
