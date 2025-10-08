Otvorena brza pruga Beograd-Subotica: Pogledajte red vožnje i cene karata

B92 pre 4 sati
Otvorena brza pruga Beograd-Subotica: Pogledajte red vožnje i cene karata

Putnički vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

U promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte. Dok traje promo period, neophodno je da putnici rezervišu svoja mesta na putničkim blagajnama ili preko mobilne aplikacije ili sajta Srbijavoza. Nakon završetka promo perioda, vozna karta će iznositi do Subotice 1.220 dinara u jednom pravcu, dok je povratna karta 2.000 dinara. Što se tiče popusta, a kako su naveli iz preduzeća Srbijavoz, za sve koji karte kupuju
