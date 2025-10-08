Brza pruga od Beograda do Subotice u funkciji: Ekipa Euronews Srbija u prvom vozu, u promotivnom periodu karte besplatne

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Brza pruga od Beograda do Subotice u funkciji: Ekipa Euronews Srbija u prvom vozu, u promotivnom periodu karte besplatne

Tačno u podne krenuli su putnički vozovi da saobraćaju brzom prugom od Beograda do Subotice.

U promotivnom periodu, koji će trajati do 12. oktobra, putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte. U vozu je i reporterka Euronews Srbija koja je rekla da je voz pun domaćih i stranih putnika. Promotivne karte za ovu akciju mogu se rezervisati na uobičajene načine – na biletarnicama, preko zvaničnog veb sajta "Srbija Voz“ ili mobilne aplikacije. Ipak, stanica u Novom Sadu i dalje nije otvorena za prijem putnika, pa vozovi samo prolaze pored nje bez
