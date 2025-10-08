Načelnik Generalštaba Vojske Srbije protestovao zbog isporuke turskih dronova Kosovu

Beta pre 3 sata

Ministarstvo odbrane Srbije je večeras saopštilo da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović u hitnom telefonskom razgovoru s novim komandantom KFOR-a, turskim general-majorom Ozkanom Ulutašom, "izrazio oštar protest povodom nastavka naoružavanja takozvanih 'Kosovskih bezbednosnih snaga', ovoga puta turskim dronovima 'SKYDAGGER RTF 15' ".

Mojsilović je ukazao da se time "brutalno krši Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehnički sporazum".

"Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana", piše u saopštenju.

Ponovio je da "Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, rezolucijom UN i svim drugim potpisanim sporazumima, Kfor vidi kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na prostoru Kosova i Metohije i još jednom zatražio da međunarodne snage dosledno i nepristrasno sprovode svoj mandat i omoguće bezbedno okruženje, kao i slobodu kretanja za sve, a pre svega za srpsku zajednicu u našoj južnoj pokrajini".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je popodne objavio da je "zgrožen" time što je Turska, kako je rekao premijer Kosova Aljbin Kurti, danas na aerodrom u Prištini isporučila hiljade turskih borbenih "dronova-samoubica" marke "Skajdager".

Vučić je na platformi X napisao da je "zgrožen ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini".

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je takođe ukazao da je Turska naoružavanjem Kosova direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na Kosovu.

Kurti koji je na Fejsbuku objavio da su dronovi stigli u Prištinu, napisao je da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučene za upotrebu dronova turske kompanije "Bajkar", piše RTS. 

(Beta, 08.10.2025)

Ključne reči

KosovoKFORSavet bezbednostiRezolucija 1244Vojska Srbije

