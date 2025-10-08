Oštar protest i hitan razgovor generala Mojsilovića sa komandantom Kfora zbog naoružavanja tzv. KBS

Povodom nastavka naoružavanja takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, ovoga puta turskim dronovima „Skajdeger“, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović je obavio hitan telefonski razgovor sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.

U razgovoru sa komandantom Kfora, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je pre nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čoveka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. KBS i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi