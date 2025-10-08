Od ovog datuma nova tura snega i zahlađenje: Stiže "miholjski" obrt, ali ruska zima ne popušta: Ovo je detaljna prognoza

U Srbiji će danas u većini krajeve biti promenljivo oblačno, ponegde sa sunčanim intervalima, dok se uveče očekuje prestanak padavina i razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Na severu zemlje se očekuje toplije vreme, navodi se u vremenskoj prognozi pre podne pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. - U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno vreme, u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa kišom, na planinama sa snegom, dok će u jugozapadnim i južnim predelima mestimično padati rosulja - saopštili su iz RHMZ. Prestanak padavina očekuje se posle podne, a uveče i razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana