Šesti dan bez struje Crna Trava, vanredna situacija na snazi

Južne vesti pre 1 sat  |  Jelena Canić Milanović
Od petka, 3. oktobra žitelji Crne Trave su bez struje, otežane su i telefonske komunikacije, dok su putevi posle nekoliko dana konačno prohodni.

Prema rečima predsednika Opštine Slavoljuba Blagojevića, situacija je teška i komplikovana, a vanredna situacija i dalje na snazi. Vanredna situacija aktuelna je i u Medveđi gde oko 20% stanovnika nema električnu energiju. Sneg koji je između četvrtka i petka pao stvorio je velike probleme u Crnoj Travi. Oštećeni su dalekovodi pa je prekinuto snabdevanje električnom energijom, došlo je do prekida u telekomunikacijama, a od mokrog snega je popucalo drveće koje je
