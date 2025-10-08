"Sneg će padati u Srbiji i u nižim predelima": Meteorolog Ristić najavljuje novi talas padavina

Meteorolog Ivan Ristić je u razgovoru za "Blic" otkrio novu vremensku prognozu do kraja oktobra.

Prema njegovoj prognozi, očekuje se novi talas snega u Srbiji, čak i u nižim predelima. Kako je objasnio, polarni vrtlog je trenutno dosta slab što znači da će biti češći prodori hladnog vazduha sa severa. Sada ulazimo u stabilniji period sa temperaturama od oko 20 stepeni, a jače zahlađenja očekuje se sredinom oktobra. Tada nam stiže novi hladni talas iz Ruske Federacije. Padaće i sneg, a moguć je čak i u nižim predelima. "Ako se polarni vrtlog bude u granicama