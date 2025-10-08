Čim padne sneg, kreću i problemi: Struje nema ni u selu koje je posetio Vučić

Mnogi su u Srbiji već zaboravili da je prošle nedelje padao sneg.

Možda čak i svi - osim onih koji zbog toga već nedelju dana žive bez električne energije. Tako je i u okolini Medveđe, tamo je sneg u noći između 1. i 2. oktobra napravio veliku štetu na elektromreži. Izgleda njihov problem nije prioritet za EPS, pa su se sami organizovali da raščiste teren. Put od Medveđe ka Borovcu. Vidi se da još nije opalo ni lišće, ali je palo drveće. Nakon nevremena prošle nedelje put je bio potpuno neprohodan. "Pa i sada je teško prohodan.