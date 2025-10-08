Čim padne sneg, kreću i problemi: Struje nema ni u selu koje je posetio Vučić

N1 Info pre 1 sat  |  Gordana Bjeletić
Čim padne sneg, kreću i problemi: Struje nema ni u selu koje je posetio Vučić

Mnogi su u Srbiji već zaboravili da je prošle nedelje padao sneg.

Možda čak i svi - osim onih koji zbog toga već nedelju dana žive bez električne energije. Tako je i u okolini Medveđe, tamo je sneg u noći između 1. i 2. oktobra napravio veliku štetu na elektromreži. Izgleda njihov problem nije prioritet za EPS, pa su se sami organizovali da raščiste teren. Put od Medveđe ka Borovcu. Vidi se da još nije opalo ni lišće, ali je palo drveće. Nakon nevremena prošle nedelje put je bio potpuno neprohodan. "Pa i sada je teško prohodan.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sneg nestao, ali struje i dalje nema: I okolina Ivanjice u problemu, popucale bandere

Sneg nestao, ali struje i dalje nema: I okolina Ivanjice u problemu, popucale bandere

N1 Info pre 1 sat
Vremenska prognoza 9. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 9. oktobar 2025.

RTS pre 2 sata
"Sneg će padati u Srbiji i u nižim predelima": Meteorolog Ristić najavljuje novi talas padavina

"Sneg će padati u Srbiji i u nižim predelima": Meteorolog Ristić najavljuje novi talas padavina

Mondo pre 3 sata
Prava promena vremena tek sledi! Meteorolog najavio neočekivani obrt: Biće još snega i mraza, a evo šta nas čeka posle 20…

Prava promena vremena tek sledi! Meteorolog najavio neočekivani obrt: Biće još snega i mraza, a evo šta nas čeka posle 20. oktobra

Blic pre 5 sati
Meštani sela oko Medveđe nedelju dana bez struje, počeli sami da rešavaju problem

Meštani sela oko Medveđe nedelju dana bez struje, počeli sami da rešavaju problem

N1 Info pre 5 sati
Više od 4.000 Ljudi u ivanjičkim selima i dalje u mraku: Vanredna situacija i dalje na snazi, vremenski uslovi dodatno…

Više od 4.000 Ljudi u ivanjičkim selima i dalje u mraku: Vanredna situacija i dalje na snazi, vremenski uslovi dodatno otežavaju rad

Kurir pre 6 sati
"Otopljenje od ovog datuma, a pre toga nova tura snega": Prognoza Marka Čubrila za oktobar

"Otopljenje od ovog datuma, a pre toga nova tura snega": Prognoza Marka Čubrila za oktobar

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MedveđaEPSSneg

Društvo, najnovije vesti »

„Javili su mi da postoji pozamašan bonus onome ko uspe da nam nešto podmetne“: Miša Bačulov zaustavljen na graničnom prelazu…

„Javili su mi da postoji pozamašan bonus onome ko uspe da nam nešto podmetne“: Miša Bačulov zaustavljen na graničnom prelazu Horgoš

Danas pre 1 minut
Prvi novembar, obeležavanje tragedije i istorijski politički događaj

Prvi novembar, obeležavanje tragedije i istorijski politički događaj

Danas pre 1 minut
Protiv studentkinje Nikoline Sinđelić pokrenut prekršajni postupak zbog baklje

Protiv studentkinje Nikoline Sinđelić pokrenut prekršajni postupak zbog baklje

Danas pre 41 minuta
Zatvorena mu radnja zbog 270 dinara: Kragujevčani u odbrani Neše Pekara, koji je studentima u blokadi nosio vruć burek i jogurt…

Zatvorena mu radnja zbog 270 dinara: Kragujevčani u odbrani Neše Pekara, koji je studentima u blokadi nosio vruć burek i jogurt

Danas pre 51 minuta
Članu zbora Voždovac sinoć određeno policijsko zadržavanje, advokati ocenjuju: Žele da prikriju pregrubu policijsku…

Članu zbora Voždovac sinoć određeno policijsko zadržavanje, advokati ocenjuju: Žele da prikriju pregrubu policijsku intervenciju

Danas pre 1 sat