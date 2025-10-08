Meteorolog otkriva šta nas čeka nakon 20. oktobra: Da li je kraj ledenim danima u Srbiji?

Od početka ove nedelje malo je toplije, a bilo je čak i sunčanih intervala.

Prvi oktobarski dani doneli su nam sneg i pad temperature. Vanredna situacija je i dalje na snazi u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši zbog posledica koje prouzrokovao sneg. Meteorolog Slobodan Sovilj navodi da se krajem oktobra očekuju temperature i do 25 stepeni, a da zbog postepenog otapanja snega nema opasnosti od izlivanja reka. Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Srbije Slobodan Sovilj kaže da su se tokom prepodneva temperature u zemlji kretale od