Meteorolog otkriva šta nas čeka nakon 20. oktobra: Da li je kraj ledenim danima u Srbiji?
Telegraf pre 3 sata
Od početka ove nedelje malo je toplije, a bilo je čak i sunčanih intervala.
Prvi oktobarski dani doneli su nam sneg i pad temperature. Vanredna situacija je i dalje na snazi u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši zbog posledica koje prouzrokovao sneg. Meteorolog Slobodan Sovilj navodi da se krajem oktobra očekuju temperature i do 25 stepeni, a da zbog postepenog otapanja snega nema opasnosti od izlivanja reka. Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Srbije Slobodan Sovilj kaže da su se tokom prepodneva temperature u zemlji kretale od