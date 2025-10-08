"Od vas čujem da je to gej afera, a ja to podržavam": Rasprava poslanika u Skupštini Srbije, pominjali se i "čisti demoni" (video)

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu jesenjeg zasedanja. Na dnevnom redu je 47 tačaka, među kojima predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima. Deo opozicije prisustvuje sednici.

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, je na početku sednice konstatovala da na sednici prisustvuje 128 poslanika i da postoji kvorum za rad. U skupštinskoj sali nalazi se i deo poslanika opozicije dok rad parlamenta bojkotuju poslanici DS-a, Ekološkog ustanka i većina iz koalicije NADA. Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov izjavio je da su rezultati politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića povoljni stambeni