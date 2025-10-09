"Podgreva se situacija": Stručnjaci za Blic TV o turskoj isporuci dronova Prištini: Sada je potpuno jasno, u narednom periodu očekujemo brojne provokacije!

Turski dronovi "Skydagger" koji su danas stigli u Prištinu predstavljaju "pretnju miru na ovim prostorima", a kako ističu sagovornici Blic TV, "u narednom periodu možemo očekivati i provokacije duž administrativne linije".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je novo naoružavanje prištinskih vlasti od strane Turske, ističući da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244. "Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku!", istakao je predsednik Vučić u objavi na Tviteru. Podsetimo, Priština je ranije