VIDEO: Nastavljena sednica Skupštine Srbije, raspravlja se i o zakonu o legalizaciji nekretnina

Radio 021 pre 23 minuta  |  Beta
VIDEO: Nastavljena sednica Skupštine Srbije, raspravlja se i o zakonu o legalizaciji nekretnina

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu koja je započeta juče, a na čijem dnevnom redu je 47 tačaka.

Sednica je nastavljena raspravom o predloženih osam zakona među kojima su Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo. Poslanici će danas razmatrati i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i o državnom premeru i katastru, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, predloge Zakona o informacionoj bezbednosti, o sudskim taksama, o semenu
