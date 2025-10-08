"Povlače se duž cele linije fronta": Putin o ratu u Ukrajini: "Pokušavaju da gađaju duboko unutar ruske teritorije, ali da to neće pomoći vlastima u Kijevu"

Blic pre 8 sati
"Povlače se duž cele linije fronta": Putin o ratu u Ukrajini: "Pokušavaju da gađaju duboko unutar ruske teritorije, ali da to…

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u Sankt Peterburgu da se ukrajinska vojska povlači duž cele linije fronta i da je strateška inicijativa u ratu u Ukrajini u potpunosti u rukama oružanih snaga Rusije.

Putin je na sastanku sa načelnikom Generalštaba ruske vojske generalom Valerijem Gerasimovom i komandantima pojedinih formacija ruske vojske koji su podneli raport o situaciji na liniji fronta, naveo da su ruske oružane snage ove godine preuzele kontrolu nad skoro 5.000 kvadratnih kilometara teritorije i 212 naseljenih mesta. Putin je rekao i da Ukrajina pokušava da gađa civilne ciljeve duboko unutar ruske teritorije, ali da to neće pomoći vlastima u Kijevu. On je
