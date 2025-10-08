"Pre četiri dana sam ga videla, zapevali smo": Hanka Paldum nema od bola za Halidom Bešlićem: "Poljubila sam ga u obraz, onaj čist kao suza"

Estrada se oprašta od Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra, a među onima koji ne mogu da govore od tuge je i Hanka Paldum, kraljica sevdaha i dobra prijateljica Halidu.

Hanka je odbijala da priča putem telefona, a kada je malo došla sebi, oprostila se od Halida na društvenim mrežama. - Teško mi je, preteško i nemojte mi zameriti što nemam snage javljati se na mnoge telefonske pozive! Šta kazati, kako izkazati bol na vest da nas zauvek napustio naš dragi Halid? Imam osećaj da cela planeta plače i boluje za njim! Trebalo mi je vremena da se malo priberem, da bih mogla smoći snage i reći nešto o čoveku koga sam volela kao brata