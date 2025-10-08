Potresno oglašavanje Halidovog sina jedinca: Objavio porodičnu fotografiju, reči kidaju dušu, dao mu obećanje

Mondo pre 32 minuta  |  Đorđe Milošević
Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra, nakon duže i teške bolesti.

Vest o njegovoj smrti potresla je mnoge, a najveći bol podnosi njegova porodica. Iza Halida su ostali supruga Sejda i sin Dino, koji je na društvenoj mreži Instagram objavio porodičnu fotografiju i emotivno se oprostio od oca. "Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu", napisao je Dino i dodao: "Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo
