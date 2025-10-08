Suzana Jovanović se obratila udovici Halida Bešlića: Oprostila se od njega emotivnim rečima: "Carstvo Božije je bogatije za još jednu legendu"

Blic pre 1 sat
Suzana Jovanović se obratila udovici Halida Bešlića: Oprostila se od njega emotivnim rečima: "Carstvo Božije je bogatije za…

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, oglasila se povodom smrti Halida Bešlića.

Suzana je otkrila po čemu će pamtiti Halida, a porodici je izjavila saučešće. - Šta da vam kažem, velika tuga i velika žalost! Otišao je još jedan veliki umetnik i veliki čovek. Carstvo Božije je sada bogatije za još jednu legendu! Pamtiću ga po predivnim pesmama koje ostaju da žive i posle njega. Neka ga anđeli čuvaju! Njegovoj supruzi, sinu i celoj porodici najiskrenije saučešće - rekla je Suzana Jovanović. Podsetimo, Halid Bešlić je nakon smrti Saše Popovića bio
