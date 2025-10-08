Kako se Sarajevo oprostilo od Halida Bešlića: Hiljade pevale njegove hitove ispred Doma mladih

Nedeljnik pre 2 sata
Više hiljada građana okupilo se ispred Doma mladih u Sarajevu kako bi odali počast muzičaru Halidu Bešliću, koji je preminuo prethodnog dana u 72. godini.

Skup je protekao u atmosferi obeleženoj smenjivanjem pesme i tišine, u znak sećanja na umetnika čija je karijera trajala decenijama, piše Klix.ba. Počast ispred Doma mladih Na platou su bili postavljeni Bešlićeva fotografija i baner, ispred kojih su okupljeni palili sveće. Prisutnima se obratila novinarka Emela Burdžović, koja je pozvala na dostojanstven ispraćaj čoveka koji je, kako je navedeno, obeležio muzičku i kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Tokom večeri,
