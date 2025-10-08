Emotivni oproštaj u Sarajevu: Hiljade ljudi peva i plače za Halidom Bešlićem, osvanuo dirljiv transparent

Ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu okupile su se hiljade poštovalaca muzike pokojnog Halida Bešlića, građana, prijatelja i kolega.

Najemotivniji trenuci večeri bili su upravo uz pesme "Prvi poljubac" i "Romanija", kada su hiljade ljudi pevale uglas i plakale zbog gubitka muzičkog velikana, što možete pogledati u video snimcima ispod. Okupljeni su prvo minutom ćutanja odali počast legendi, a zatim su spontano pevali njegove najveće hitove uz suze i jake emocije. Među okupljenima, ispred velike dvorane, nalazi se i Halidov sin Dino, koji je kroz suze pevao stihove pesama svog oca. Pored njega je