Emotivni oproštaj u Sarajevu: Hiljade ljudi peva i plače za Halidom Bešlićem, osvanuo dirljiv transparent

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
Emotivni oproštaj u Sarajevu: Hiljade ljudi peva i plače za Halidom Bešlićem, osvanuo dirljiv transparent

Ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu okupile su se hiljade poštovalaca muzike pokojnog Halida Bešlića, građana, prijatelja i kolega.

Najemotivniji trenuci večeri bili su upravo uz pesme "Prvi poljubac" i "Romanija", kada su hiljade ljudi pevale uglas i plakale zbog gubitka muzičkog velikana, što možete pogledati u video snimcima ispod. Okupljeni su prvo minutom ćutanja odali počast legendi, a zatim su spontano pevali njegove najveće hitove uz suze i jake emocije. Među okupljenima, ispred velike dvorane, nalazi se i Halidov sin Dino, koji je kroz suze pevao stihove pesama svog oca. Pored njega je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kako se Sarajevo oprostilo od Halida Bešlića: Hiljade pevale njegove hitove ispred Doma mladih

Kako se Sarajevo oprostilo od Halida Bešlića: Hiljade pevale njegove hitove ispred Doma mladih

Nedeljnik pre 32 minuta
Halidov sin i harmonikaš zagrljeni liju reku suza: Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu

Halidov sin i harmonikaš zagrljeni liju reku suza: Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu

Mondo pre 46 minuta
Sarajevom se ori "Miljacka", "Romanija"...; Halidov sin peva uz suze FOTO/VIDEO

Sarajevom se ori "Miljacka", "Romanija"...; Halidov sin peva uz suze FOTO/VIDEO

B92 pre 27 minuta
Sarajevo plače i peva za Halida: Građani se opraštaju od legende narodne muzike (VIDEO)

Sarajevo plače i peva za Halida: Građani se opraštaju od legende narodne muzike (VIDEO)

Euronews pre 1 sat
Na hiljade sarajlija oprašta se od halida Cveće, fotografije, sveće i, naravno, "Miljacka"! Sarajevska raja u glas peva hitove…

Na hiljade sarajlija oprašta se od halida Cveće, fotografije, sveće i, naravno, "Miljacka"! Sarajevska raja u glas peva hitove legende sevdaha (video)

Dnevnik pre 1 sat
Sin Halida Bešlića i folkerov harmonikaš plaču na sav glas! Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu: Pao joj u zagrljaj pa…

Sin Halida Bešlića i folkerov harmonikaš plaču na sav glas! Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu: Pao joj u zagrljaj pa krenuo da lije reku suza (video)

Kurir pre 1 sat
Posle mnogo godina otkrivena tajna hita Halida Bešlića: Pesma „Vraćam se majci u Bosnu“ posvećena je ovoj Beograđanki

Posle mnogo godina otkrivena tajna hita Halida Bešlića: Pesma „Vraćam se majci u Bosnu“ posvećena je ovoj Beograđanki

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoDinaHalid BešlićSkup

Zabava, najnovije vesti »

Mladić pitao ljude od 70 do 100 godina šta je zaista važno u životu: Svi su se složili oko jedne stvari – "Zaboravite na ovu…

Mladić pitao ljude od 70 do 100 godina šta je zaista važno u životu: Svi su se složili oko jedne stvari – "Zaboravite na ovu stvar, jer je pravo gubljenje vremena"

Blic pre 22 minuta
"Ne mislim da sam lepa, gojila sam se po 50 KG i mršavila 10 KG": Srna Lango iskreno progovorila "Neukusno je na šta sam…

"Ne mislim da sam lepa, gojila sam se po 50 KG i mršavila 10 KG": Srna Lango iskreno progovorila "Neukusno je na šta sam spremna za ulogu..."

Blic pre 12 minuta
Svadba u Eliti? Nerio hoće da napravi haos pred kamerama: Evo šta tačno planira sa Hanom, svi ostali zatečeni

Svadba u Eliti? Nerio hoće da napravi haos pred kamerama: Evo šta tačno planira sa Hanom, svi ostali zatečeni

Blic pre 27 minuta
Bio je 9 godina mlađi od nje: Ovaj čovek je bio najveća ljubav Lepe Lukić: Ona 15 dana nije znala da je umro

Bio je 9 godina mlađi od nje: Ovaj čovek je bio najveća ljubav Lepe Lukić: Ona 15 dana nije znala da je umro

Blic pre 7 minuta
Evo koliko zapravo asmin Durdžić ima godina: Ukućanke Elite ostale u šoku kad su saznale tačan podatak: Ovo je razlika između…

Evo koliko zapravo asmin Durdžić ima godina: Ukućanke Elite ostale u šoku kad su saznale tačan podatak: Ovo je razlika između Stanije i njega u godinama

Blic pre 27 minuta