Vremenska prognoza: Gde će danas biti sunčano, a gde kišovito?

U Srbiji danas promenljivo vreme — na severu toplije i pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u drugom delu dana, dok će na istoku i jugoistoku padati kiša, a na planinama sneg.

U južnim i jugozapadnim krajevima moguća je rosulja. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. Prestanak padavina očekuje se posle podne, a uveče i razvedravanje, javlja RTS. Duvaće slab do umeren vetar, sredinom dana povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, a najviša od 11 stepeni na jugoistoku do 18 stepeni na severu zemlje. U Beogradu vetrovito uz duže sunčane periode. Najviša