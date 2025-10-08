Šotra je pred smrt zamolio samo za ovo Poslednja želja biće ispunjena; Lordan Zafranović obećao da će to učiniti evo o čemu je reč

Reditelj Zdravko Šotra je neposredno pred smrt zamolio kolegu reditelja Lordana Zafranovića da završi njegov film o Golom otoku.

Slavni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini u Beogradu, a za života nije uspeo da snimi film o Golom otoku što mu je bila velika želja. On je nedovršen scenario dao kolegi reditelju Lordanu Zafranoviću i zamolio ga da to učini umesto njega. - Zdravko mi je dao scenario o Golom otoku i zamolio me da završim to umesto njega i snimim film o tome. To mu je bila velika želja. Međutim, u proteklom periodu bio sam zauzet svojim filmom "Đeca Kozare"