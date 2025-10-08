Zajedno i u smrti kraj velikog pevača i prijatelja Poznato gde Halid Bešlić biti sahranjen

Halid Bešlić biće sahranjen 13. oktobra na gradskom groblju "Bare", a počivaće pored svog velikog prijatelja Kemala Montena.

Halid Bešlić i Kemal Monteno su bili veliki prijatelji, a Halidu je neostvarena želja bile da snime duet. - Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gde god kažeš, biće tamo. Želeli smo da to bude neka sjajna pesma, da se uklopimo, ali nije. I nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - rekao je on pre nekoliko godina za medije. Nakon Kemalove smrti, Halid je mu je odabrao grobno mesto, a