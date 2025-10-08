Poslednji nastup Halida Bešlića pred beogradskom publikom: Cela dvorana peva sa njim VIDEO

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, a od njega se opraštaju i kolege i saradnici, ali i publika širom regiona.

Halid Bešlić ostaće upamćen po brojinim hitovima kao što su "Miljacka", "Da zna zora", "Vraćam se majci u Bosnu", "Romanija". Pevao je po celom regionu i sada se veliki broj ljudi oprašta od njega i putem društvenih mreža, objavljujući omiljene pesme, uspomene sa nastupa... Među pesmama koje su omiljene publici je i "U meni jesen je", a upravo je to bila jedna od pesama koju je Halid poslednji put uživo izveo pred mnogobrojnom publikom u Beogradu. Naime, on je u