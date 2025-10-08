Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Liderka krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen izjavila je danas da je ta stranka spremna da preuzme vlast ukoliko Francuzi to žele. "Ako nas Francuzi žele, spremni smo i poslaćemo Žordana Bardelu koji će formirati koalicioni vladu", istakla je ona, prenosi BFM TV.

Ona je napomenula da ukoliko stranka ne postigne apsolutnu većinu, "poštovaće volju francuskog naroda". Ona je kritikovala mogućnost ponovnog imenovanja Sebastijena Lekornija za premijera, nakon njegove nedavne ostavke, ocenivši da bi to bilo "neozbiljno". "Lekorni je dao ostavku, nije bio smenjen, njegova ostavka je prihvaćena", rekla je Le Pen i kritikovala političare koji bi, prema njenim rečima, "sve učinili da zadrže svoja mesta" u trenutnoj političkoj krizi.