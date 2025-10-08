Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Tanjug
Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Liderka krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen izjavila je danas da je ta stranka spremna da preuzme vlast ukoliko Francuzi to žele. "Ako nas Francuzi žele, spremni smo i poslaćemo Žordana Bardelu koji će formirati koalicioni vladu", istakla je ona, prenosi BFM TV.

Ona je napomenula da ukoliko stranka ne postigne apsolutnu većinu, "poštovaće volju francuskog naroda". Ona je kritikovala mogućnost ponovnog imenovanja Sebastijena Lekornija za premijera, nakon njegove nedavne ostavke, ocenivši da bi to bilo "neozbiljno". "Lekorni je dao ostavku, nije bio smenjen, njegova ostavka je prihvaćena", rekla je Le Pen i kritikovala političare koji bi, prema njenim rečima, "sve učinili da zadrže svoja mesta" u trenutnoj političkoj krizi.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

NIN pre 16 minuta
Srpski prijatelji dolaze na vlast u Francuskoj? Marin Le Pen dala važnu izjavu o formiranju vlade

Srpski prijatelji dolaze na vlast u Francuskoj? Marin Le Pen dala važnu izjavu o formiranju vlade

Alo pre 25 minuta
Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Politika pre 26 minuta
Marin Le Pen ponovo "potkačila" Makrona: "Ako nas Francuzi žele, spremni smo"

Marin Le Pen ponovo "potkačila" Makrona: "Ako nas Francuzi žele, spremni smo"

Telegraf pre 15 minuta
Makron u panici: Daje Lekorniju 48 sati da spase vladu ili pada cela Francuska!

Makron u panici: Daje Lekorniju 48 sati da spase vladu ili pada cela Francuska!

Alo pre 2 sata
Ostavka, pa druga šansa: Šta do večeras može da uradi francuski premijer Lekorni

Ostavka, pa druga šansa: Šta do večeras može da uradi francuski premijer Lekorni

Večernje novosti pre 2 sata
Marin le Pen upozorava: „Sve ću cenzurisati, prestanite“

Marin le Pen upozorava: „Sve ću cenzurisati, prestanite“

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Le PenIzboriFrancuskaMarin Le PenNacionalno okupljanje

Svet, najnovije vesti »

Autoindustrija u panici zbog poteza EU: Deonice im naglo pale, najviše stradao nemački gigant

Autoindustrija u panici zbog poteza EU: Deonice im naglo pale, najviše stradao nemački gigant

Forbes pre 21 minuta
Ruske snage gađale "iskanderom" ukrajinski pogon za proizvodnju dronova kod Hersona

Ruske snage gađale "iskanderom" ukrajinski pogon za proizvodnju dronova kod Hersona

RTV pre 16 minuta
(Video) Putinov "nevidljivi ubica" u akciji: Rusija prvi put koristila optički dron za napad na Donjecku oblast i objavila…

(Video) Putinov "nevidljivi ubica" u akciji: Rusija prvi put koristila optički dron za napad na Donjecku oblast i objavila snimak

Blic pre 25 minuta
Zaharova: U Agendi ruskog predsedavanja Savetom bezbednosti Bliski istok, BiH i Kosovo i Metohija

Zaharova: U Agendi ruskog predsedavanja Savetom bezbednosti Bliski istok, BiH i Kosovo i Metohija

RTV pre 6 minuta
Šta znači dolazak Trampovog zeta u Egipat? Naredna dva dana odrediće sudbinu Gaze

Šta znači dolazak Trampovog zeta u Egipat? Naredna dva dana odrediće sudbinu Gaze

Euronews pre 0 minuta