Francuska na ivici preokreta; Le Pen: "Ako nas Francuzi žele, spremni smo"

B92 pre 1 sat
Francuska na ivici preokreta; Le Pen: "Ako nas Francuzi žele, spremni smo"

Liderka krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen izjavila je danas da je ta stranka spremna da preuzme vlast ukoliko Francuzi to žele.

"Ako nas Francuzi žele, spremni smo i poslaćemo Žordana Bardelu koji će formirati koalicioni vladu", istakla je ona, prenosi BFM TV. Ona je napomenula da ukoliko stranka ne postigne apsolutnu većinu, "poštovaće volju francuskog naroda". Ona je kritikovala mogućnost ponovnog imenovanja Sebastijena Lekornija za premijera, nakon njegove nedavne ostavke, ocenivši da bi to bilo "neozbiljno". "Lekorni je dao ostavku, nije bio smenjen, njegova ostavka je prihvaćena",
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ne nazire se kraj krize u Francuskoj posle pada vlade! Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo da preuzemo vlast!

Ne nazire se kraj krize u Francuskoj posle pada vlade! Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo da preuzemo vlast!

Kurir pre 12 minuta
Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

NIN pre 1 sat
Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Marin Le Pen: Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Euronews pre 1 sat
Srpski prijatelji dolaze na vlast u Francuskoj? Marin Le Pen dala važnu izjavu o formiranju vlade

Srpski prijatelji dolaze na vlast u Francuskoj? Marin Le Pen dala važnu izjavu o formiranju vlade

Alo pre 1 sat
Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Ako nas Francuzi žele, spremni smo

Politika pre 1 sat
Marin Le Pen ponovo "potkačila" Makrona: "Ako nas Francuzi žele, spremni smo"

Marin Le Pen ponovo "potkačila" Makrona: "Ako nas Francuzi žele, spremni smo"

Telegraf pre 1 sat
Makron u panici: Daje Lekorniju 48 sati da spase vladu ili pada cela Francuska!

Makron u panici: Daje Lekorniju 48 sati da spase vladu ili pada cela Francuska!

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Le PenFrancuskaMarin Le Pen

Svet, najnovije vesti »

Trikovi vlasti sve neverovatniji: Pravni pogled na „diverzantsku akciju“ Miše Bačulova

Trikovi vlasti sve neverovatniji: Pravni pogled na „diverzantsku akciju“ Miše Bačulova

Danas pre 37 minuta
Tramp smatra da gradonačelnik Čikaga i guverner Ilinoisa treba da idu u zatvor

Tramp smatra da gradonačelnik Čikaga i guverner Ilinoisa treba da idu u zatvor

Danas pre 37 minuta
Autoindustrija u panici zbog poteza EU: Deonice im naglo pale, najviše stradao nemački gigant

Autoindustrija u panici zbog poteza EU: Deonice im naglo pale, najviše stradao nemački gigant

Forbes pre 56 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija gađala "iskanderom" fabriku dronova u Ukrajini; Zaharova: Zahtev za reparacije od Ukrajine je odvojen…

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija gađala "iskanderom" fabriku dronova u Ukrajini; Zaharova: Zahtev za reparacije od Ukrajine je odvojen od stvarnosti

RTV pre 37 minuta
Umrla Džoan Kenedi

Umrla Džoan Kenedi

Blic pre 42 minuta