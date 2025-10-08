Preminuo Zdravko Šotra koji je jug Srbije pretvorio u kulturni fenomen

Reditelj i scenarista Zdravko Šotra čiji je opus definisao čitave epohe jugoslovenske i srpske kinematografije, preminuo je u ranim jutarnjim satima, 8. oktobra u 93. godini života.

Iako je iza sebe ostavio više od 120 dela, za jug Srbije ostaće upamćen kao čovek koji je lokalni duh i mentalitet preveo na univerzalni jezik filma, stvorivši kulturni fenomen koji traje. Njegov film Zona Zamfirova, snimljen 2002. godine, i danas, skoro četvrt veka kasnije, stoji na prvom mestu najgledanijih domaćih filmova u ovom veku. Taj film je bio mnogo više od ekranizacije romana Stevana Sremca. Šotra je, smestivši radnju u stari Niš, uspeo da uhvati