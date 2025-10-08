Da li nove platne kartice možemo da koristimo za onlajn kupovinu?

Ako ste nedavno dobili novu debitnu ili kreditnu karticu svoje banke, možda ste primetili da na njoj više nema broja kartice, broja računa, datuma isteka, ni CVV koda.

Umesto toga istaknuti su samo ime i prezime njenog vlasnika. Sve ostale informacije sada su dostupne isključivo putem mobilne aplikacije banke. I dok banke ističu da je razlog ovakvog poteza pre svega povećanje bezbednosti, mnogi tvrde da se iza novog dizajna krije i smanjenje troškova izrade. Šta kažu u bankama? Iz Raiffeisen banke za portal Kamatica navode da je „bezbednost klijenata među apsolutnim prioritetima“ i da je cilj novih kartica da se smanji rizik od