Kraj "zlatnog doba" Srbije i Turske: "Dragi prijatelj" koji je Vučiću nudio dronove, sad ih šalje Kurtiju

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Kraj "zlatnog doba" Srbije i Turske: "Dragi prijatelj" koji je Vučiću nudio dronove, sad ih šalje Kurtiju

Nakon vesti o turskim dronovima koji su stigli u Prištinu, usledila je reakcija predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je ocenio da je time Turska pokazala da ponovo želi da obnovi Otomansku imperiju.

Tako smo, za samo godinu dana, prešli put od "zlatnog doba" Srbije i Turske, "punog poverenja" i "prijatelja Erdogana" koji je nama nudio dronove do ovako oštrih poruka. Podsetimo, Kosovski premijer Aljbin Kurti objavio je na svom Fejsbuk nalogu da su dronovi stigli u Prištinu i dodao da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučeni za njihovu upotrebu. "Ovi samoubilački dronovi, poznati i kao RTF Skajdager FPV koje smo nabavili, su borbeni dronovi opremljeni
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

(Video) Ugovor o nabavci potpisan lane u decembru evo kako izgledaju turski dronovi kamikaze koji su stigli u Prištinu…

(Video) Ugovor o nabavci potpisan lane u decembru evo kako izgledaju turski dronovi kamikaze koji su stigli u Prištinu! Pogodni za duže, neprekidne operacije, radijus dejstva im je do 10 km!

Dnevnik pre 4 minuta
Ovo su dronovi kamikaze koje je Turska isporučila Prištini: Može da nosi bombu od 5 kg, a evo koliki ima domet

Ovo su dronovi kamikaze koje je Turska isporučila Prištini: Može da nosi bombu od 5 kg, a evo koliki ima domet

Telegraf pre 29 minuta
Nikolić: Isporuka turskih dronova Prištini ne može da bude garant za mir i život Srba

Nikolić: Isporuka turskih dronova Prištini ne može da bude garant za mir i život Srba

RTV pre 54 minuta
Vučić se sutra u 13 časova vanredno obraća javnosti: Srbija reaguje na dolazak turskih dronova u Prištinu

Vučić se sutra u 13 časova vanredno obraća javnosti: Srbija reaguje na dolazak turskih dronova u Prištinu

Euronews pre 1 sat
Nikolić: Isporuka turskih dronova Prištini ne može da bude garant za mir i život Srba

Nikolić: Isporuka turskih dronova Prištini ne može da bude garant za mir i život Srba

Večernje novosti pre 34 minuta
Vučić o dronovima na Kosovu: Užasnut sam, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije

Vučić o dronovima na Kosovu: Užasnut sam, Turska ponovo sanja obnovu Otomanske imperije

N1 Info pre 1 sat
Vučić: Turska isporuka dronova-samoubica Kosovu brutalno kršenje Povelje UN i Rezolucije 1244

Vučić: Turska isporuka dronova-samoubica Kosovu brutalno kršenje Povelje UN i Rezolucije 1244

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićErdoganFacebookFejsbukAljbin KurtiPrištinaTurska

Politika, najnovije vesti »

Načelnik Generalštaba razgovarao sa komandantom Kfora o dronova koji su stigli na Kosovo

Načelnik Generalštaba razgovarao sa komandantom Kfora o dronova koji su stigli na Kosovo

Danas pre 14 minuta
"Podgreva se situacija": Stručnjaci za Blic TV o turskoj isporuci dronova Prištini: Sada je potpuno jasno, u narednom periodu…

"Podgreva se situacija": Stručnjaci za Blic TV o turskoj isporuci dronova Prištini: Sada je potpuno jasno, u narednom periodu očekujemo brojne provokacije!

Blic pre 24 minuta
Niš: SNS pozvao građane na šetnju podrške Srbima na Kosovu

Niš: SNS pozvao građane na šetnju podrške Srbima na Kosovu

Danas pre 39 minuta
Biljana Stojković o kritikama DS: Lakše je potapati druge nego raditi ispravno

Biljana Stojković o kritikama DS: Lakše je potapati druge nego raditi ispravno

Danas pre 49 minuta
„Otpustiti sve sudije, sve novinare RTS-a, sve iz policije“: Lustracija je tema i za studente, ali ona nije čarobni štapić…

„Otpustiti sve sudije, sve novinare RTS-a, sve iz policije“: Lustracija je tema i za studente, ali ona nije čarobni štapić

Danas pre 1 sat