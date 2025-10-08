Kraj "zlatnog doba" Srbije i Turske: "Dragi prijatelj" koji je Vučiću nudio dronove, sad ih šalje Kurtiju

Nakon vesti o turskim dronovima koji su stigli u Prištinu, usledila je reakcija predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je ocenio da je time Turska pokazala da ponovo želi da obnovi Otomansku imperiju.

Tako smo, za samo godinu dana, prešli put od "zlatnog doba" Srbije i Turske, "punog poverenja" i "prijatelja Erdogana" koji je nama nudio dronove do ovako oštrih poruka. Podsetimo, Kosovski premijer Aljbin Kurti objavio je na svom Fejsbuk nalogu da su dronovi stigli u Prištinu i dodao da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučeni za njihovu upotrebu. "Ovi samoubilački dronovi, poznati i kao RTF Skajdager FPV koje smo nabavili, su borbeni dronovi opremljeni