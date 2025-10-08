Vlada odobrila širenje „Beograda na vodi“ na Sajam, Terazije, Novi Beograd…

Nedeljnik pre 1 sat
Vlada odobrila širenje „Beograda na vodi“ na Sajam, Terazije, Novi Beograd…

Vlada Srbije je usvojila izmene Prostornog plana za projekat „Beograd na vodi“, čime je obuhvat ovog projekta značajno proširen.

Uredbom objavljenom u Službenom glasniku, površina plana je povećana za oko 150 hektara i sada obuhvata skoro 330 hektara na teritoriji opština Savski venac, Novi Beograd i Čukarica. Ovim se i zvanično otvara put za dobijanje dozvola i početak izgradnje na novim lokacijama koje uključuju Beogradski sajam, park Terazijska terasa, deo leve obale Save na Novom Beogradu i Čukarički rukavac, piše Forbes Srbija. Transformacija ključnih gradskih zona Najveće promene
Vlada SrbijeBeogradski sajamBeograd na vodi

