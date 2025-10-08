Halid Bešlić godinama finansirao obroke u narodnoj kuhinji: „Nije želeo da se zna“

Nova pre 7 minuta  |  Autor: Jelena Manojlović
Halid Bešlić godinama finansirao obroke u narodnoj kuhinji: „Nije želeo da se zna“

Osim zbog velikog broja hitova, Halid Bešlić ostaće upamćen i kao jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni.

Iako je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim činovima, to su drugi činili za njega. Legendarni pevač godinama je pomagao narodnu kuhinju, a da o tome niko nije znao, sve dok jednog dana nije došla inspekcija. Nakon vesti o njegovoj smrti, društvenim mrežama se širi priča koja je još jedna Halidova životna lekcija. „Umro je najbolji čovek Sarajeva, Halid Bešlić… nisam o njemu ništa znao, niti imao veze sa tom muzikom, dok pre desetak godina nije
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka": Miroslav Ilić nem od bola zbog smrti Halida Bešlića, oprostio se od njega…

"Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka": Miroslav Ilić nem od bola zbog smrti Halida Bešlića, oprostio se od njega emotivnim rečima

Blic pre 2 minuta
"Večeras je tvoja stolica tu" Restoran koji je Halid posećivao odao mu je posebnu počast (foto)

"Večeras je tvoja stolica tu" Restoran koji je Halid posećivao odao mu je posebnu počast (foto)

Kurir pre 22 minuta
Evo pored kog pevača će biti sahranjen Halid: Bili su kao braća, Bešlić mu birao grobno mesto

Evo pored kog pevača će biti sahranjen Halid: Bili su kao braća, Bešlić mu birao grobno mesto

B92 pre 18 minuta
Tužna slika iz bolničke sobe u kojoj je umro halid Bešlić Evo šta se nalazilo na onkologiji, poznati lekar pokazao prizor…

Tužna slika iz bolničke sobe u kojoj je umro halid Bešlić Evo šta se nalazilo na onkologiji, poznati lekar pokazao prizor (foto)

Alo pre 22 minuta
Bosanac vidno utučen i neraspoložen, na pitanje da li ide na Halidovu sahranu - samo je prošao

Bosanac vidno utučen i neraspoložen, na pitanje da li ide na Halidovu sahranu - samo je prošao

Telegraf pre 2 minuta
Halid Bešlić će biti sahranjen pored čuvenog pevača: Bili su kao braća, njegovu smrt je teško podneo

Halid Bešlić će biti sahranjen pored čuvenog pevača: Bili su kao braća, njegovu smrt je teško podneo

Blic pre 1 sat
Bili su kao braća, sada će počivati zajedno: Ovde će biti sahranjen Halid Bešlić

Bili su kao braća, sada će počivati zajedno: Ovde će biti sahranjen Halid Bešlić

Hello pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevo

Zabava, najnovije vesti »

Rada Radenović ekskluzivno za Story: Moj novi život

Rada Radenović ekskluzivno za Story: Moj novi život

Story pre 22 minuta
Upoznaj patike koje razumeju tvoj ritam trčanja

Upoznaj patike koje razumeju tvoj ritam trčanja

Blic pre 17 minuta
Tri razloga zbog kojih treba da jedemo mandarine

Tri razloga zbog kojih treba da jedemo mandarine

Vesti online pre 22 minuta
Upravo na Blic Tv imao rak jetre, evo zbog čega nisu mogli da ga operišu Otkriveni detalji bolesti Halida Bešlića: "Verovao je…

Upravo na Blic Tv imao rak jetre, evo zbog čega nisu mogli da ga operišu Otkriveni detalji bolesti Halida Bešlića: "Verovao je da će pobediti"

Blic pre 17 minuta
"Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka": Miroslav Ilić nem od bola zbog smrti Halida Bešlića, oprostio se od njega…

"Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka": Miroslav Ilić nem od bola zbog smrti Halida Bešlića, oprostio se od njega emotivnim rečima

Blic pre 2 minuta