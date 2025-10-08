Halid Bešlić godinama finansirao obroke u narodnoj kuhinji: „Nije želeo da se zna“

Osim zbog velikog broja hitova, Halid Bešlić ostaće upamćen i kao jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni.

Iako je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim činovima, to su drugi činili za njega. Legendarni pevač godinama je pomagao narodnu kuhinju, a da o tome niko nije znao, sve dok jednog dana nije došla inspekcija. Nakon vesti o njegovoj smrti, društvenim mrežama se širi priča koja je još jedna Halidova životna lekcija. „Umro je najbolji čovek Sarajeva, Halid Bešlić… nisam o njemu ništa znao, niti imao veze sa tom muzikom, dok pre desetak godina nije