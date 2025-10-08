Paolini stigla do osmine finala Vuhana

Kineskinja namučila osmu igračicu sveta

Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u osminu finala turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila 109. igračicu sveta Kineskinju Jue Juan posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:3. Meč je trajao dva sata i 12 minuta. Paolini je tri puta uzela servis kineskoj teniserki, dok je Juan osvojila dva brejka. Paolini će u osmini finala igrati protiv 12. teniserke sveta Dankinje Klare Tauson, koja je u drugom kolu pobedila 78. igračicu sveta Hrvaticu