Teretnjaci na izlazu čekaju najduže na Šidu: Oprez zbog kiše i magle ujutro i uveče

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju od 60 do 240 minuta, najduže na Šidu.

Na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila se zadržavaju 120 minuta, na Batrovcima 180 minuta, na Šidu 240 minuta, a na Sremskoj Rači 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS). Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Danas u vožnji treba obratiti pažnju na stanje kolovoza i voziti pažljivije zbog povremeno kratkotrajne kiše zbog koje će