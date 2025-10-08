Ostavka, pa druga šansa: Šta do večeras može da uradi francuski premijer Lekorni

Predsednik Emanuel Makron naložio je Lekorniju da do večeras pokuša da stvori "platformu za stabilnu akciju", odnosno da još jednom proba da formira vladu.

AP Photo/Christophe Ena Pre dva dana Makron je prihvatio Lekornijevu ostavku, iako to nije morao da uradi, a onda mu je, najednom, produžio mandatarski život za 48 sati. Sebastijan Lekorni je, sve do pada, slovio za političara s kredibilitetom, koji malo govori, a puno dela. Ali, neuspešni pokušaj formiranja vlade značajno je oslabio njegovu reputaciju. Predsednik desničarskih republikanaca Brino Retajo ga je optužio da je od njega sakrio da će bivši ministar