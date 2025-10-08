Srpska teniserka u četvrtfinalu mastersa u Vuhanu

Vesti online pre 41 minuta  |  Telegraf.rs, Vesti online (J.
Srpska teniserka u četvrtfinalu mastersa u Vuhanu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale masters turnira u Vuhanu sa Kazahstankom Anom Danilinom, nakon što je posle tri seta ovaj par bio bolji od špansko-japanske kombinacije Kristina Bukša/Šuko Aojama – 2:1, po setovima 3:6, 6:4, 12:10.

Prvi set je obilovao brejkovima na obe strane, ali su se ipak Bukša i Aojama bolje snašle u toj igri. Prva dva gema priredila su nam i oduzimanje servisa na obe strane, potom su i u narednom uspele Krunićeva i Danilina da naprave brejk, međutim, nisu uspele da održe nivo igre i dva puta su u nastavku kapitulirale, te izgubile prvi sewt. Drugi period igre doneo je malo manje uzbuđenja, Krunićeva i Danilina su napravile dva brejka, protivnice su uspele da uzvrate
