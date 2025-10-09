Medvedev "podivljao" i spomenuo Nadala: "Ti si lud - potpuno lud" VIDEO

B92 pre 1 sat
Medvedev "podivljao" i spomenuo Nadala: "Ti si lud - potpuno lud" VIDEO

Ruski teniser Danil Medvedev bio je jako ljut tokom meča u Šangaju.

Medvedev je igrao protiv Lernera Tijena – i pobedio – ali je tokom susreta imao raspravu sa sudijom Mohamedom Lajanijem. Rus mu je zamerao što mu je dao opomenu zbog prekoračenja vremena između dva poena. Medvedev mu prilikom promene strana nije ostao dužan, a usput je spomenuo i Rafaela Nadala, koji je uvek odugovlačio između poena. "Celi život serviram i čekam Rafu po 55 sekundi! A ti meni daješ opomenu odmah, na prvu? Igrao sam protiv Rafe pet puta, nijednom
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"To je nepoštovanje, ne slažem se": Đoković očitao lekciju novinarima, pa otkrio zbog čega ostaje zabezeknut

"To je nepoštovanje, ne slažem se": Đoković očitao lekciju novinarima, pa otkrio zbog čega ostaje zabezeknut

Mondo pre 18 minuta
Đoković: Ovo je fizički i zdravstveno jedan od najtežih turnira u mom životu

Đoković: Ovo je fizički i zdravstveno jedan od najtežih turnira u mom životu

Sportski žurnal pre 1 sat
Švjontek i Gof u četvrtfinalu Vuhana

Švjontek i Gof u četvrtfinalu Vuhana

Sportski žurnal pre 1 sat
"Jedan od najtežih mečeva u životu": Svi mislili da je Novak lako pobedio, on priznao za muke

"Jedan od najtežih mečeva u životu": Svi mislili da je Novak lako pobedio, on priznao za muke

Mondo pre 48 minuta
Moram prestati da te idolizujem: Rivali igraju protiv čoveka kome se dive od rođenja!

Moram prestati da te idolizujem: Rivali igraju protiv čoveka kome se dive od rođenja!

Hot sport pre 2 sata
Favoritkinje po planu: Švjontek i Gof u četvrfinalu Vuhana

Favoritkinje po planu: Švjontek i Gof u četvrfinalu Vuhana

Kurir pre 2 sata
Svi u klin, Pegula u ploču: Vrućina je deo tenisa

Svi u klin, Pegula u ploču: Vrućina je deo tenisa

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠangajDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Danas pre 29 minuta
“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

Danas pre 1 sat
Kakav bi to sudar u Los Anđelesu bio - Jovićev trener preuzima selekciju SAD-a!

Kakav bi to sudar u Los Anđelesu bio - Jovićev trener preuzima selekciju SAD-a!

Sportske.net pre 24 minuta
Jasikevičijus: "Čeka nas fizički zahtevan meč protiv Zvezde koja igra grubo"!

Jasikevičijus: "Čeka nas fizički zahtevan meč protiv Zvezde koja igra grubo"!

Sportske.net pre 8 minuta
Amerikanci za 200 miliona kupili katalonski klub od Kineza

Amerikanci za 200 miliona kupili katalonski klub od Kineza

Sportski žurnal pre 8 minuta