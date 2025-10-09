Na današnji dan, 9. oktobar

Danas je sreda, 9. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1701 - U Nju Hejvnu, u američkoj državi Konektikat, osnovan je Univerzitet Jejl, danas jedan od najčuvenijih univerziteta u SAD. 1789 - U austrijsko-turskom ratu austrijski feldmaršal Gideon Ernst Laudon zauzeo je Beograd. 1806 - Pruska je prekinula neutralnu politiku prema Napoleonu i objavila rat Francuskoj, u kojem je poražena uz teške teritorijalne gubitke. Mirom u Tilzitu 1807. izgubila je celo područje izmedju Rajne i Labe i veći deo zemalja stečenih deobom